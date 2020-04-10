Esenyurt'ta evinde eşini başkasıyla yakalayan koca çılgına döndü

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. İşten çıkarak arkadaşı ile birlikte eve gelen bir kişi, iddiaya göre, eşini başka bir kişi ile birlikte görünce çılgına döndü. Öfkeli adam, mutfaktan aldığı bıçakla evinde yakaladığı adamı yaraladı.