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Almanya'dan Schengen vizesine korona düzenlemesi

ALMANYA koronavirüs sürecinde ülkede bulunan turistler için kritik bir karar aldı. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte, Schengen vizesi sona eren yabancıların koronavirüs nedeniyle şimdilik sorunsuz olarak Almanya’da kalabileceği açıklandı.

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Almanya İçişleri Bakanlığı, koronavirüs krizi nedeniyle kısıtlı veya durdurulan seyahat bağlantılarından dolayı ülkelerine dönemeyen ve Schengen vizeleri sona eren yabancıların 30 Haziran 2020 tarihine kadar oturma izni olmadan ülkede kalabileceğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu yönetmeliğin koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönemeyen kişilere yardımcı olmayı amaçladığı bildirildi.

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