Ücretsiz maske eczaneden nasıl alınır? Cebinize yaşa göre kod geliyor

Bugün 500 bin kişi alacak

*Bugün itibariyle 500 bin vatandaşımıza İstanbul'da maske verebileceğiz. İstanbul'un nüfusu 15.5 milyon civarında. Şu anda çok yeterli gibi değil. Her 10 gün için bir kişiye 5'er adet maske verebileceğiz. Şu anda mevcut üreticilerden ne bulunursa, her tip maske geldi eczanelere. Devamında da sanırım üreticilerin ürettiği modellere göre karışık maskeler gelecek.