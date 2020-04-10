Ücretsiz maske eczaneden nasıl alınır? Cebinize yaşa göre kod geliyor
Bugün itibariyle ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske alımıyla ilgili bilgi verdi. Peki maskenizi nasıl alacaksınız, cebinize gelen kod için bir başvuru yapmanız gerekiyor mu? İşte ücretsiz maskeyle ilgili son gelişmeler:
Bugün itibariyle Ankara ve İstanbul'da vatandaşa eczaneler aracılığıyla ücretsiz olarak maske dağıtılmaya başlandı. İstanbul'da ilk gün sadece 507-65 yaş arası vatandaşlar ücretsiz maske alabildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 'cebinize mesaj ve kod gelmediği müddetçe eczaneye gitmeyin. Mesaj ve kod gelince gidip maskenizi alabilirsiniz' dedi. Maskeler yaş gruplarına göre dağıtılıyor. Eğer mesaj almadıysanız henüz sıra sizin yaş grubunuza gelmemiş demektir. İşte ücretsiz maskelerle ilgili son bilgiler:
Cebinize mesaj gelecek: İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu şu bilgileri verdi:
*“Bugün öğlen itibariyle İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 5'er yüz adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz"
Bugün 500 bin kişi alacak
*Bugün itibariyle 500 bin vatandaşımıza İstanbul'da maske verebileceğiz. İstanbul'un nüfusu 15.5 milyon civarında. Şu anda çok yeterli gibi değil. Her 10 gün için bir kişiye 5'er adet maske verebileceğiz. Şu anda mevcut üreticilerden ne bulunursa, her tip maske geldi eczanelere. Devamında da sanırım üreticilerin ürettiği modellere göre karışık maskeler gelecek.
Ücretsiz maske için kod nasıl alınacak?
*Sağlık Bakanlığı vatandaşlara (sms) cep mesajı atıyor. Mesajda "Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' yazıyor. O mesajda bir kod yer alıyor. Eczaneye gittiğinizde o kodu ve TC numaranızı veriyorsunuz. Eczacı kodu ve TC'nizi sisteme ekliyor ve size maskelerinizi veriyor.