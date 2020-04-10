Caner Erkin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, transfer iddialarına yanıt verdi.

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Fenerbahçe, bu sezon tek sol bek Hasan Ali Kaldırım ile oynamanın sıkıntısını fazlasıyla yaşadı. Yönetim aynı hatayı tekrarlamamak için kolları sıvadı.

Milli sol bek 6 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra 2016’da bedelsiz olarak İnter’e transfer oldu. Ancak hemen ardından Beşiktaş’a önce kiralandı sonra da bonservisiyle transfer oldu. Caner’in Siyah-Beyazlı ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Bedelsiz gelme ihtimali

31 yaşındaki futbolcunun Sarı-lacivertliler’e bedelsiz olarak dönme ihtimali bulunuyor. Yönetimin, Caner ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Ancak taraftarlar, Fenerbahçe’den ayrılış şekli ve İnter’e imza atıp sonrasında ezeli rakip Beşiktaş’a gitmesi nedeniyle Caner Erkin’e sıcak bakmıyor.

Menajerinden açıklama geldi

Radyogol'e konuşan tecrübeli sol bekin menajeri Batur Altıparmak, "Fenerbahçe, Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı.