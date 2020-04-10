Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı! Uzun süre evde kalmaya hazır olun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, karantina sürecinin ne kadar devam edeceğiyle ilgili "Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" ifadelerini kullandı.

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Kendine ait Youtube kanalında salgına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının Türkiye'de yükselme döneminde olduğunu belirterek, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun" diye konuştu.

Süreç ne kadar devam edecek?

Prof. Dr. Özlü, "Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın.