Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım

Dün Instagram hesabından Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yapan Anderson Talisca, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notunu kendi hesabında yayınladı.

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Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı ekipte önemli izler bırakan Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

''Geliyor gönlümün efendisi''

Son günlerde hesabında sık sık Beşiktaş temalı paylaşımlarda bulunan Talisca, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı.

Büyük ilgi gördü

Anderson Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından kısa sürede ilgi gördü.