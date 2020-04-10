Google Zoom'u yasakladı! İşin içinden Çin çıktı gizlice bilgisayarların kameralarını...

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanma, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı. Gizlilik endişeleri nedeniyle tepkilerin odağındaki Zoom, artık Google çalışanları tarafından da kullanılamayacak. Uygulamanın Çin veri merkezleri üzerinden yönlendirildiği ve bazı bilgisayar kameralarını izinsiz olarak kullandığı tespit edildi.

Abone ol

Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.Ancak uygulamada yer alan bazı gizlilik sorunları, kullanıcıların yoğun tepkilerine neden olmuştu. Örneğin geçtiğimiz günlerde Zoom çağrılarının bir kısmının Çin veri merkezleri üzerinden yönlendirildiği ortaya çıktı. Ayrıca uygulamanın bazı bilgisayar kameralarını izinsiz olarak kullandığı tespit edildi.

Google, çalışanlarının zoom kullanmasını yasakladı

Google, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarının kullandığı kurumsal bilgisayarlarda Zoom'u yasakladı. Google sözcüsü Jose Castaneda, çalışanlara Zoom'daki güvenlik sorunlarını bildiren bir e-posta gönderdiklerini ve artık bu uygulamayı kullanmayacaklarını açıkladı.Castaneda, Zoom'un yüklü olduğu bilgisayarların şirket hesaplarına da zarar verebileceğini vurguladı.

Birçok ülke ve kurumda da yasaklanmıştı

Tayvan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkenin devlet kurumlarında Zoom uygulamasının kullanımını yasaklayan bir bildiri yayınlamıştı.Ayrıca New York'taki yetkililer, şehirdeki uzaktan eğitimler için Zoom uygulamasının kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.Öte yandan, Singapur Eğitim Teknolojisi Bölümü Direktörü Aaron Loh, ülkedeki uzaktan eğitimde Zoom uygulamasının yasaklandığını duyurdu.

Türkiye'deki kurumlarda da kullanılıyor

Koronavirüs nedeniyle ülkemizde de evden çalışma sistemine geçen çalışan sayısı bir hayli arttı. Bu nedenle tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında Zoom kullananların sayısı artış gösterdi.Dünya genelindeki birçok uzman, güvenlik açısından riskli uygulamaların verilerinizi ele geçirebileceği söylüyor. Özellikle kamuda çalışanların bu tür uygulamalara daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.