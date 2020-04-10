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ABD’nin iki uçak gemisinde daha koronavirüs tespit edildi

ABD donanmasına bağlı USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin ardından, USS Ronald Reagan ve USS Nimitz uçak gemilerinin mürettebatında da koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD''nin donanmasında aktif görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin ardından, USS Ronald Reagan ve USS Nimitz uçak gemilerindeki mürettebatta da koronavirüs tespit edildi. Nimitz ve Reagan gemilerindeki vaka sayıları henüz açıklanmadı.

USS Theodore Roosevelt'teki vaka sayısı 46

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı John E. Hyten, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde bulunan 4 bin 865 kişide test yapıldığını duyurdu. 416 kişinin testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 229’unun semptom göstermediği bildirildi.

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