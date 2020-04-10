Hadise yine tacize uğramaya başladı soluğu yeniden savcılıkta aldı

Başarılı şarkıcı Hadise, geçtiğimiz yıl “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği kişiden şikayetçi olmuş, evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti.