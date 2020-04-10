Hadise yine tacize uğramaya başladı soluğu yeniden savcılıkta aldı
Hadise, daha önce şikayetçi olduğu sapık için yeniden savcılığa başvurdu. Hadise'ye e-mailler tan, takip eden sapık hala tacizlerine devam ediyor.
Başarılı şarkıcı Hadise, geçtiğimiz yıl “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği kişiden şikayetçi olmuş, evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti.
116
Şarkıcıya posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, yeniden ortaya çıktı. Dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu.
216
Hadise, geçtiğimiz aylarda kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
316
Savcılık da, Ümit S.'nin ünlü şarkıcıya e-mail ve posta yoluyla tacizde bulunarak huzur ve sükununu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
416