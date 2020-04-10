İstanbul'da bir meydan daha yaya trafiğine kapatıldı

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işlek meydanlar bir bir kapatılıyor. Son olarak Sultanbeyli meydanı yaya trafiğine kapatıldı.

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Sultanbeyli meydanı, koronavirüs tehdirleri kapmasında yaya trafiğine kapatıldı.

Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.

Dörtyol meydanı da kapatılmıştı

Esenler''in en işlek noktası Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.