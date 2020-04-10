Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgar mevkidaşı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 'koronavirüsle mücadele' masaya yatırıldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede yapılabilecek muhtemel iş birliklerine yönelik uluslararası temasları devam ediyor.
Koronavirüsle mücadelede iş birliği
Erdoğan, bu kapsamda mevkidaşı Radev ile yaptığı görüşmede, koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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