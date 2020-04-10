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Türkiye'nin en küçük koronavirüs savaşçısı alkışlarla taburcu oldu

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan can kaybı 908'e yükselirken, ölümcül virüsü yenenlerden biri de Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D. oldu.

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13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin koronavirüse yakalanmasıyla birlikte yapılan korona testi pozitif çıkmıştı. Türkiye'nin en küçük korona hastası olan Z.D'den güzel haber geldi. 

Minik çocuk 6. Günde taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu.

Alkışlarla taburcu edildi

Minik bebeğin aile fertlerinin de koronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi. Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

Son durum!

Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun son verilerine göre Türkiye'de toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı 2142 oldu.

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