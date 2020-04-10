Tarihte bir ilk! Türkiye'nin İngiltere'ye yardımı ülke basınında

TÜRKİYE'nin bugün corona virüs sebebiyle İngiltere'ye tıbbi malzeme göndermesi İngiliz basınında geniş yer aldı. Ayrıca Mevlana'nın sözünün yer aldığı kargoların İngiltere'ye ulaşması bir ilk olarak tarihe geçti.

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Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan ve İngiltere’ye tıbbi malzeme yardımı götürecek olan askeri kargo uçağı (Koca Yusuf), Londra'ya ulaştı. Türkiye'nin yardımı Ada basınının gündemine oturdu.

Sözcü'de yer alan detaya göre; koliler üzerinde Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü İngiliz basınının gündemine gelirken, bugüne özel olarak uygulanacak bir kod BBC’de haber oldu.

İlk kez bir NATO protokolünü uygulayacak

İngiltere’nin resmi devlet medyası olan BBC, Türk askeri kargo uçağının bugün içerisinde Brize Norton’a iniş yapacağını aktardı. BBC’nin haberinde Koca Yusuf’un ilk kez bir NATO protokolünü uygulayacağı da belirtildi. Koca Yusuf ve mürettebatı, RAM yani Hızlı Hava Hareketi İnisiyatifi olarak da bilinen prosedürü uygulayacak ilk yardım uçağı oldu.

Askeri krizler için gündeme gelmişti

Bu kod kullanılarak RAM inisiyatifi aracılığıyla askeri uçak ve araçlar ulusal hava sahasında rahatça ve sorgusuz sualsiz hareket edebiliyor. Bürokrasiyi kaldırmak için hazırlanan inisiyatif daha önce askeri krizler için gündeme gelmişti.

MSB açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Covid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere’ye götüren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Londra’ya iniş yaptı.''

Maske, N-95 maske ve tulum gönderildi

İngiltere’ye gönderilen yardım uçağının içerisinde korona virüsle mücadelede kullanılan N-95 maske, normal maske ve tulum bulunuyor.

Yarın bir uçak daha gidecek

İki parti şeklinde yapılacak yardım malzemesi sevkiyatının birincisi bugün gerçekleştirilirken, ikinci sevkiyatın yarın olması bekleniyor.







Yardım kolilerinde Hz. Mevlana detayı

Öte yandan, korona virüs ile mücadele çerçevesinde İngiltere’ye gönderilecek uçağa yüklenen yardım paketlerinin üzerine Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerinin yazılması da dikkat çekti. Ayrıca, paketlerin üzerine, “Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle" notu düşüldü.