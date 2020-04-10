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YÖK Başkanı açıkladı! Hemşirelik öğrencileri için yeni karar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, mezuniyet aşamasındaki hemşirelik öğrencileri için alınan yeni kararı duyurdu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'den yaptığı açıklamada, YÖK'ün küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam ettiğini belirtti.

 YÖK Başkanı Saraç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla staj veya uygulama eğitimlerini, sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir."


 

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