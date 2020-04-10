Lucas Podolski pazar alışverişine çıktı

Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'un formasını giyen Lucas Podolski, maskesini takarak pazar alışverişi yaptı.

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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski önce oklavayı alıp gözleme açmıştı şimdi de Serik ilçesinde cuma pazarında alışveriş yaptı.

Halkın ilgisinden kurtulamadı

Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, alışveriş yapmak için ilçedeki cuma pazarına geldi. Pazarda halkın ilgisiyle karşılaşan Podolski, bol bol meyve ve sebze aldı. Podolski'nin alışveriş sırasında maske takması dikkati çekti.