Huawei P40 Pro’da neden 120 Hz yok? Huawei duyurdu

Çin merkezli Huawei’nin yeni akıllı telefonu Huawei P40 pro serisi geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Özellikleri ile dikkat çeken telefonda 120Hz ekran yenileme hızına sahip rakiplerinin aksine 90Hz ekran yenileme hızıyla tartışma konusu olmuştu. Huawei CEO’su Huawei P40 Pro'da neden 120 Hz olmadığını belirtti.

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50 megapiksellik ana kamera, 4200 mAh gücünde pil kapasitesi, yüz tanıma sistemi ve Wi-Fi 6 Plus, kablosuz araç şarjı gibi özellikleri ile dikkat çeken Huawei P40 Pro’da 120 Hz yerine 90Hz ekran yenileme hızı kullanılması eleştirilmişti. Huawei CEO'su Yu Chengdong, amiral gemisinin ekran yenileme hızının neden 90Hz olduğunu açıkladı.

WebTekno’da yer alan habere göre; Huawei CEO'su Yu Chengdong, 8 Nisan'da Çin'de gerçekleştirilen P40 ve P40 Pro lansmanında 90Hz ekran yenileme hızı tercihinin sebeplerini açıkladı.

Chengdong, Huawei P40 Pro ve P40 Pro Plus'ın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olabilecek yetenekte olduğunu söyledi. CEO, buna rağmen kendilerinin pil optimizasyonu ve “diğer sebepler” nedeniyle 120Hz yerine 90Hz ekran yenileme hızını tercih ettiklerini söyledi.