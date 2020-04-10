64 yaşındaki Prof. Dr. Oğuz Özyaral koronavirüsü yendi

Tedavi olduğu hastaneden koronavirüsü yenerek taburcu olan Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

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31 Mart’ta koronavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırılan Halk Sağlığı Uzmanı 64 yaşındaki Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde gördüğü başarılı tedaviden sonra evine uğurlandı.

Hastane çıkışında soruları yanıtlayan Prof. Özyaral, semptomların kişiden kişiye değiştiğine vurgu yaparak, “Kendisini iyi hissetmeyenler hastaneye müracaat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Anormal bir ateşle karşılaştım"

Hiçbir sorun olmadığı halde birden anormal bir ateşle karşılaştığını ifade eden Prof. Dr. Özyaral, “Semptomlar hiçbir zaman birbirini tutmuyor ve kişiden kişiye değişiyor. Yaşım 64, panik yapmadım, tedbir aldım. Hastaneye çok yakınım ve hemen tomografi çekildi. Hocam tomografi sonucunu beğenmedi ve sürece başladık” ifadelerini kullandı.

"Bir takım hastalıklarının olmasına rağmen iyiyim"

Sağlıkla ilgili birçok konuda vatandaşı bilinçlendirmek için daima çalışacağını söyleyen Özyaral, sözlerini şöyle tamamladı: Bu süreçte yaşam kalitesi çok önemli. Ben uyku düzenine çok önem veriyorum. Her zaman söylediğim gibi ‘ne yersen o’sun.’ Çok doğru beslendiğimi düşünüyorum. Bu yaşımda diyabetik olmama ve bir takım hastalıklarının olmasına rağmen iyiyim.