Hatay'da ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz sebze ve meyve standı açıldı

HATAY da tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüse (kovid-19) karşı tek yumruk olmuş durumda. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül önderliğinde, 3 pazarda kurulan tezgah ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz meyve ve sebze alınması sağlanıyor. Belediyenin attığı bu adım örnek olacak nitelikte.

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Hatay'da Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül tarafından başlatılan kampanya ile ilçede kurulan semt pazarlarında sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sebze ve meyvelerden oluşan gıda yardımı yapılıyor.

Yaklaşık 150 ihtiyaç sahibine ulaşıyor

Belen ve Gedik mahallerinde kurulan 3 semt pazarında üreticilerden temin edilen sebze, meyve gibi gıda maddesinden oluşan yardımlar günde yaklaşık 150 kişiye dağıtılıyor.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, "Belen Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar ilçemizde kurulan semt pazarlarında maddi durumu yetersiz vatandaşlarımıza destek amaçlı olarak ücretsiz olarak alabilecekleri sebze, meyve standı oluşturduk. Hem üreticilerimize katkı manasında hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yararlanmaları için standımıza gelen vatandaşlarımız ücretsiz olarak sebze ve meyve alıp evlerine götürebiliyor"dedi.

"Bu süreci hep birlikte atlatacağız"

Ardından Gül, "Bu süreç içerisinde biz belediye olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Yeter ki vatandaşlarımız gerekli olmadıkça evlerinden çıkmasınlar, sosyal mesafe kurallarına riayet etsinler. İlçe kaymakamlığımız ve vefa destek gruplarımız ile birlikte sistem oluşturduk. Talep gelmesi durumunda tüm malzemeleri vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte kazasız belasız atlatacağız" dedi.