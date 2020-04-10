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ABD koronavirüse yeniliyor! Bir günde bin 878 can kaybı daha

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya yükseldi

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Koronavirüsten en fazla etkilenerek salgının (Covid-19) merkez üssü haline gelen ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya yükseldi.

Vaka sayısı 426 bin 270

Yaşanan can kayıplarında İspanya'yı geride bırakan ABD'de ölü sayısı 16 bin 697'ye çıkarken vaka sayısı da 426 bin 270 oldu.

Toplu mezarlar korkuttu

Bugün ABD'nin New York kentinde çekilen görüntüler, gündemin üst sıralarına yerleşti.

New York'taki parklara defin planının ortaya çıkmasından sonra Hart Island'da toplu mezarları gösteren uzaydan çekilmiş görüntülerle birlikte dronla çekilmiş görüntüler basına yansıdı.

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