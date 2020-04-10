Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu tartışması gündem olan Didem Arslan Yılmaz'ın neden yayınlara çıkmadığı belli oldu. Didem Arslan Yılmaz koronavirüs salgını nedeniyle kanalda değişimli şekilde hafta hafta çalışma sistemine geçildiğini söyledi.

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Geçtiğimiz hafta Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile tartışan Didem Arslan Yılmaz, pazar gününden beri yayınlara çıkmıyor.

Bu durum izleyicilerin kafasında soru işareti oluştururken, sosyal medyada en çok merak edilen sorulardan biri de "Didem Arslan Yılmaz yayınlara neden çıkmıyor?" olmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan sunucu, bir sorun olmadığını, korona virüs salgını nedeniyle kanalda değişimli şekilde hafta hafta çalışma sistemine geçildiğini söyledi. Yılmaz ayrıca, herhangi bir sağlık probleminin de olmadığını belirtti.