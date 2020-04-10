Türkiye'de vaka ve ölü sayısının en çok arttığı gün oldu! Fahrettin Koca açıkladı

Bilim kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bugün koronavirüs vaka ve can kaybı sayısının en yüksek olduğu gün oldu. Toplam can kaybımız binin üzerine çıktı. İşte bakanın yaptığı son dakika açıklamalar:

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Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 864 test yapıldı ve 4 bin 747 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 98 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1006'ya, vaka sayısı ise 47.029'a yükseldi.

281 hasta iyileşti

Öte yandan, son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören hastalardan 281'i daha taburcu oldu. Böylece, Türkiye'de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı 2 bin 423'e yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklamasında

konuşuyor;

Aziz milletim, bizi televizyondan izleyen kıymektli büyüklerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, genç arkadaşlarım, saygıdeğer medya mensupları. Sizden öncelikle şunu istirham ediyorum. Sözlerimi özellikle şahsınız için söylediklerimi kabul edin

Mukaddes Hanım teyze beni lütfen karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin, genç arkadaşım Can, Ali Bey bir aile büyüğü olarak sözlerimi iyi takip edin.

Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz

Bütün ülkemin dikkati şahıs şahıs bu sözler de olsun istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağlık personeli şu an itibarıyla 1 milyon 61 bin 635'dir. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Türkiye Cumhuriyeti devleti uzun yıllardır sağlığı öncelikli hizmet alanı olarak görmüştür. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. Ülkemizin sağlık altyapısına güvenin.

2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi

Türkiye salgınla mücadelede en baştan beri hiçbir kafa karışıklığı yaşamamıştır. 31 Aralık 2019'dan itibaren bu tehdidi sözün bilime ve bilim insanlarına bırakılacağı sağlık sorunu olarak ele almıştır. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız uzun, fedakârlık isteyen nöbetler tutuyor. Onların cesaret dolu çabalarıyla 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusunda kararlılığına güvenin.

Koronavirüs temas ortamını bulursa kolayca bulaşacaktır

Tehditkâr bulaşıcı hastalıktır. Size güven vaadeden herşey tedbirler ölçüsünde etkili olabilir. Koronavirüs aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır. Sadece iki kişi bir araya gelmiş olsanız bile araya sosyal mesafeyi koymazsanız virüs size bulaşabilir.

Hareketli günlere mola verin

Dışarıda virüsü kimin taşıdığını, kimin taşımadığını bilmeniz mümkün değil. Virüsü herhangi bir taşıyor olabilir diye düşünmelisiniz. Virüs hareketli ortamlarda bulunuyor. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Genç arkadaşlardan isteğim şudur. Virüsü yenemeyecek kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Hareketli günlere mola verin ve bu molada kararlı olun. Mücadelede siz hangi tarafta yer alırsanız şans o tarafta yer alacak. Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Virüs bu güveni ilk fırsatta boşa çıkaracaktır.

Bir şey olmaz düşüncesi tehlikelidir

O kendine çok dikkat eden biridir, virüs ona bulaşmış olamaz, ziyaretinde sakınca yok demeyin. Virüsün dünyada pekçok lidere bıraktığını, tedbirsiz anların tehlike anları olduğunu aklınızda tutun. Virüs her insana bulaşabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir. Küçükcük bile olsa riske karşı kendinize güvenmeyin. Tekrar ediyorum, bir şey olmaz düşüncesi tehlikelidir. Bu mücadelede duruma daha da ciddiyetle yaklaşmak yerine bir gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Normal şartlarda yaşamlarını sürdürecek insanları kaybederiz.

Koronavirüs gerçeğiyle tam olarak yüzleşmek zorundayız

Sayıları nerelere varabileceği tüm dünyada gözler önündeyken, bunu tarihi sorumluluk olarak görmemek mümkün mü? Hepimiz koronavirüs gerçeğiyle tam olarak yüzleşmek zorundayız. Bütün iller, ilçeler, köyler. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı ve net adapte olursak o kadar sonuç alırız. Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın aramızdan yeni kişilere bulaşmış olmasını önlemiş olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımız andan itibaren özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bu sözler bu taleper sadece bana ait değil sahada büyük mücadele veren sağlık personelimizin de talepleridir.

Toplam vefat sayımız 1006 oldu

Bugün Bilim Kurulumuzla toplandık. Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla birlikte toplam vefat sayımız 1006 oldu. İyileşen 281 vatandaşımız oldu.

Test hedefini aşmış olduk

Test sayımız dün itibarıyla 30 bine yaklaşmıştı. Önümüzdeki hafta sayı için belirlediğimiz hedefti, hedefimizi aşmış olduk. Daha da yüksek sayılara ulaşacağız. Vakaları daha erken tespit ediyoruz.

İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaşındakilere maske dağıtımı

Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz, maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaşındaki vatandaşlarımıza maske verilmesine başladık.

Herhangi bir eczaneye giderek 5 adet maskesini alabilecekler

Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız. Bizim ilaç takip sisteminde olduğu gibibunu takibe almış olacağız. Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek 5 adet maskesini alabilecekler. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacılar Birliği ve sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kullandığımız ilaçların faydasından her geçen gün emin olduğumuzu söyleyebilirim, yoğun bakımdaki hastalarımızın her geçen gün azaldığını gösteren tablo. Türkiye'de ölüm sayısı yüzde 2.15'dir. Bu sonucun erken tanı ve tedavide uygulanan yöntemden kaynaklandığını düşünüyoruz.

Vakaların yüksek olduğu iller

Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz.

"Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli"

Bu dönemde taramayı ve test sayısını arttırdığımız bu dönemde vaka sayısının artması normal. Bu dönemde ısrarla söylediğim biz evdeki izolasyonu son derece önemsiyor olmalıyız. İzolasyonu teması ve sosyal mesafeyi mutlak koruyor olmalıyız. Önümüzdeki 1-2 haftanın da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Medyada gündem oldu. Özellikle geçen hafta Avrupa Bölge Direktörü ile görüştüğümü ifade etmiştim. Türkiye'nin verilerini çok şeffaf paylaştığını söyleyen direktördü. Ve biz bu süreci şeffaf bir şekilde götürüyoruz. Özellikle birilerini memnun etmek için doğru olmayan rakamları vermek durumunda değiliz.

İstanbul yoğun bakım servisleri doluluk oranı

Şu anda yoğun bakım oranı %59.5. Normal yatakların doluluk oranı %50.2. Türkiye'deki oran ise %36. 3. Seyrantepe biz hızla devreye girmesini istiyoruz. Yıl sonu olarak hedeflenmişti ve daha erken bitmesi için bir çabamız var. Bu hafta Pendik'teki hastanemizi açtık. İkitelli'deki hastanemizin de bir bölümü açmış bulunuyoruz.

Zorunlu çıkılacaksa maskesiz olmamalı

Bir, PTT üzerinden devam ediyor. İki, eczaneler üzerinden olacak. Biz zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. Zaten iş yerinde ve markette çalışanlara ayrıca veriliyor. Mümkün mertebe maskeli de dışarı çıkılmaması. Zorunlu çıkılacaksa maskesiz olmaması.

Yoğun bakım süreci diğer düşmeye başladı

Yoğun bakım süreci diğer ülkelere göre düşmeye başladı. Entübe hastalarının sayısı giderek azalmaya başladığı artış hızının azalmaya başladığı doğru bir bilgi. İstanbul gibi bir yerde iki kat üç kat artışlar beklersiniz. Fakat böyle artışlar görmememiz bizim için önemli. Önümüzdeki haftalar bu durumu daha net gösterecek.

Türkiye- İsrail malzeme satışı

Bununla ilgili bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ağırlıklı koruyucu malzemeler merkezli. Önümüzdeki bir kaç günde şekillenmiş olur ve bu konuda yardım etmek istiyoruz.

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