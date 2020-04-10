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Antalya'da yaşayan Fransız koronavirüsle mücadeleyi çektiği video ile övdü

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yaşayan Fransa uyruklu Mourad Ghazli, Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile övdü.

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ANTALYA Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki yerleşik Fransa vatandaşı Mourad Ghazli, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Türkiye'deki koronavirüsle mücadeleyi anlattı.

Bir markete çekim yaparak giren Ghazli, kapıda önce el dezenfektanı kullanıyor ve bunun ücretsiz olduğuna dikkat çekiyor. Videoda Türkiye'de maskelerin de ücretsiz dağıtıldığını anlatan Ghazli, markette çalışan görevlilerin maske ve koruyucu önlemleri aldığını takipçilerine gösteriyor. Ghazli paylaşımında, "Burada belediyeler bile maske dağıtıyorlar. Ama maskeye para ödemek ve satın almak istiyorsanız o eczaneci cezalandırılır" ifadelerine yer veriyor.

“Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi”

Market çıkışında karşılaştığı bir Belçikalı ile de durum değerlendirmesi yapan Ghazli, “Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok” şeklinde konuşuyor.

Ghazli’nin videosu çoğunluğu Fransız vatandaşı olan 38 bin kişi tarafından paylaşılırken; binlerce kişi de beğenerek yorum yaptı.

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