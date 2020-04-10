31 ilde sokağa çıkmak yasaklandı! İşte yasağın uygulanacağı iller

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" denildi.

30 büyükşehir hangileri?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır,

Erzurum,Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş,

Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla,

Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van