Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınlara akın etti

İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta saat 24.00’den başlayıp 12 Nisan saat 24.00’e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.