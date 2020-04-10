Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınlara akın etti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşlar; ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta saat 24.00’den başlayıp 12 Nisan saat 24.00’e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
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Haberi alan vatandaşlar ATM, fırın ve bakkal önlerine akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.
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Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı başlamadan yakınlarının yanına gitmek için yola koyulurken, trafikte yoğunluklar oluşmaya başladı.
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