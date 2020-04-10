Süleyman Soylu yasakların detaylarını anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimsenin telaş etmemesi gerektiğini söyleyerek yasakların pazar günü saat 24.00'da sonra ereceğini söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimsenin telaş etmemesi gerektiğini söyleyerek sokağa çıkma yasağının bulaşı engellemek için yapılan bir kısıtlama olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Soylu, yasağı uzaması gibi bir konunun söz konusu olmadığını söyleyerek, kısıtlamanın pazar gecesi saat 24.00'da sona ereceğini kaydetti.

Süleyman Soylu, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni tedbirler alındığını ve genelgenin valiliklere gönderildiğini söyleyen Soylu, kimsenin telaş etmemesi gerektiğini ifade etti.

İşte Soylu'nun açıklamaları;

"30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24:00'dan pazar gecesi saat 24:00'a sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu konudaki tüm detayları da valiliklerimize gönderdiğimiz genelgeyle ifade ettik. İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yürütülen bir süreç yönetimi ortadır. Bu süreç yönetiminde de dört temel meseleyi hiçbir zaman gözümüzden kaçırmadık. Birisi kamu düzenidir, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilmesi, üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi, dördüncüsü ise sosyal mesafe ve sosyal izolasyondur.

"Telaşa gerek yok"

Vatandaşlarımızdan talebimiz şudur. Bir telaşa gerek yok. Bu saatte açık olan yerler çok az olduğu için çok doğal olarak bir telaşı var. Ben bunu da doğal karşılıyorum. Bu telaşa gerek yok. Fırınlar yarın açık ve kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler. Genelgemizde bu açık. Su yine açık. Sadece marketler açık değil.

"Yasak pazar gecesi sona erecek"

Türkiye uzun zamandır bizim evde kal çağrımıza uymaktadır. Zaten evde gerekli tedarikler söz konusudur. Şöyle bir telaş olmasın. Bu yasak pazar gününden sonra da devam edecek diye olay söz konusu değildir. Bazı yerlerde ve sosyal medyada böyle bir telaş söz konusuymuş. Bu da söz konusu değil. Pazar günü akşam saat 24:00 itibariyle bitecektir yasaklar. Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için böyle bir adım atılmıştır. Tam tersine bir bulaşa kapılmak için marketlerde veya bir takım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu görüntülerde açık olan çok az iş yerlerinde gerçekleşen yoğunluklardır. Zannediyorum yarım saat içerisinde ortadan kalkar.

"İstisnalar genelgeyle açıklandı"

Tüm hastaneler, eczaneler, özellikle kamu hastanelerinde herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Ayrıca çok detaylı bir çalışma yapıldı. Mümkün olduğunca bulaş riskini mümkün olduğunca azaltmak için yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir çerçeve oluşturulmaya çalışıldı."