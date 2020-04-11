İstanbul Eczacılar odası başkanı açıkladı ücretsiz maske kararı

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczanelerden yapılacak ücretsiz maske dağıtımı hakkında konuştu. Sarıalioğlu, ücretsiz maskelerin dün İstanbul'da bugün ise Ankara'daki dağıtım kanallarına ulaştığını eczaneler tarafından dağıtılmaya başlandığını söyledi.

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Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi:

* Sağlık Bakanlığı üç büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Kooperatif, Selçuk Ecza ve Alliance Healthcare’a sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak.

* Bakanlık, dün itibarıyla maskeleri İstanbul'daki ecza depoları aracılığıyla eczanelerimize dağıtmaya başladı. 20-65 yaş arası vatandaşların telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek.

* Ankara’daki dağıtım kanallarına da bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağı söylendi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak.

* Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “10 gün sonra vatandaşlara bu mesaj tekrar mı gönderilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Bunun cevabını şu anda bilmiyoruz. Çünkü bu çok yeni ve bugün başladı. Ama bu uygulamayı başlattıklarına göre herhalde devamı olacaktır diye düşünüyoruz.