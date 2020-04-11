HABER /  YEREL

Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti

Anadolu Ajansı

KONYA’da rahatsızlığı nedeniyle hastaneyken sokağa çıkma yasağının gelmesiyle evine gidemeyen 56 yaşındaki vatandaş, bekçi ve polislerin yardımıyla evine götürüldü.

Abone ol

Belinde ve bacağındaki ağrılar nedeniyle Konya Numune Hastanesine gelen Mehmet Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilince evine ulaşamadı.

Nalçacı Caddesi üzerinde gördüğü bekçilerden yardım talep eden Özdemir, evine gidebilmek için bir vasıta bulunmasını istedi. Bekçilerin durumu polise bildirmesiyle gelen ekipler, Özdemir'i evine götürdü.

"Taksi de bulamayınca kavşağa kadar zorla yürüdüm"

Özdemir, "Saat 23.00 gibi hastaneye gelmiştim. Belim ve bacaklarımda ağrı vardı. Taksi de bulamayınca kavşağa kadar zorla yürüdüm ve bekçilerden yardım istedim. Sokakta taksi bile yok. Ne yapacağımı bilemedim, ayaklarım iyi tutmuyor. Zaten sokakta olmak da yasak, tüm emniyet teşkilatımızdan Allah razı olsun, beni sokakta bırakmadılar." dedi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde Konya’daki meydan ve caddelerin boş olduğu gözlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınlara akın etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB’de 350 kişinin korona testi pozitif çıktı! 2 bine yakın personel karantinada
Süleyman Soylu yasakların detaylarını anlattı
Soylu talimat verdi yasaklar sıkı takip edilecek
Yarın ekmek fırınları açık olacak mı? Federasyon açıkladı
Türkiye'de vaka ve ölü sayısının en çok arttığı gün oldu! Fahrettin Koca açıkladı
31 ilde sokağa çıkmak yasaklandı! İşte yasağın uygulanacağı iller
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Eczacılar odası başkanı açıkladı ücretsiz maske kararı
İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi mesajı
Adalet Bakanlığı cezaevleri için o süreyi uzattı
LGS Nisan ayı örnek soru cevap kitapçığı MEB 2020
Yorumlar