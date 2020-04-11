Fenerbahçe'de dümene Emre Belözoğlu geçti!

Fenerbahçe’de yeni dönemde Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması kesin gibi. Düşük bir ihtimalle kariyerine devam etmeye karar verse de Ali Koç'tan sonraki en önemli isim olacak.

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Fenerbahçe yönetimi, şimdiye dek Türkiye'de görülmemiş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık yapan, futbolu bırakacağını net olarak açıklamasa da, kurduğu cümlelerde aktif futbol hayatını bu yıl noktalamayı planladığını açığa vuran Emre Belözoğlu’nun gelecek sezon idari menajerlikle sportif direktörlüğün harmanlanmış bir modelini sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor.

Dünyada birçok örneği var

Milan’da Paolo Maldini, Benfica’da Rui Costa, Ajax’ta Van der Sar ve Marc Overmars efsane oldukları kulüplerine sportif direktör olarak hizmet verirken, Emre de bu akımın Türkiye’deki temsilcisi olacak.

Tüm sorumluluğu sırtlanacak

Avrupa'daki örnekleri gibi kulübede oturmayıp, protokol veya kulübe arkasındaki tribünde maçları takip etmesi beklenen Emre, her türlü sorumluluğu da sırtlayacak.

Transferde tek yetkili olacak

Futbolun içinden geldiği için her soruna vakıf olan, tecrübesi sayesinde dünyada vitrini olan tecrübeli oyuncu, yepyeni bir anlayışla takımda futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak. Belözoğlu, hem futbolcuların dilinden anlayan bir ağabey olarak hem de transferde tek yetkili isim olarak F.Bahçe’ye hizmet verecek.

Kulüp 'evladına' güvenecek

Giuliano Terraneo ve Damien Comolli ile sportif direktörlükte hüsran yaşayan yönetim, bu acı tecrübelerin ardından tek çıkışı, ‘kulübün evladı’ olarak görülen, sarı lacivertlilerde efsane olmuş bir isimde görüyor.