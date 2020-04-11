HABER /  YEREL

Üç büyükşehirde yasak boyunca toplu taşıma sınırlı gerçekleşecek

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından büyükşehirlerde, yasaktan muaf olanların mağdur olmaması için yeni düzenlemelere gidildi. İki günlük yasak boyunca toplu taşıma araçları sabah ve akşam saatlerinde kısıtlı hizmet verecek.

Abone ol

İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.

İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.

Kısıtlı hizmet verilecek
Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek. Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.

Vapur seferleri nasıl olacak?
Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB’de 350 kişinin korona testi pozitif çıktı! 2 bine yakın personel karantinada
Süleyman Soylu yasakların detaylarını anlattı
Soylu talimat verdi yasaklar sıkı takip edilecek
Yarın ekmek fırınları açık olacak mı? Federasyon açıkladı
Türkiye'de vaka ve ölü sayısının en çok arttığı gün oldu! Fahrettin Koca açıkladı
31 ilde sokağa çıkmak yasaklandı! İşte yasağın uygulanacağı iller
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş üstü emekliler paramız eve gelsin diyor bankalar çözümü duyurdu
Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti
İstanbul Eczacılar odası başkanı açıkladı ücretsiz maske kararı
İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?
Fırında baharatlı patates tarifi pratik bir atıştırmalık!
Yorumlar