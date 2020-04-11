65 yaş üstü emekliler paramız eve gelsin diyor bankalar çözümü duyurdu

Sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü emekliler, “Bankalar aylığımızı eve göndersin” diyor. Bankalar da çözümün vekalet olduğu, sürecin karşılıklı anlayışla atlatılacağı görüşünde.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü emeklilerin bankacılık işlemlerini vekalet yoluyla yapabileceğini belirtti.

Milliyet'in haberine göre, son dönemde emeklilerin, aylıklarına ulaşmada sorun yaşadıkları gözleniyor. 65 yaşını aşmış emekliler sokağa çıkamadıkları için aylıklarını çekemediklerini, bankalarını aradıklarında da kendilerine “eve aylık gönderimi yapılmadığının söylendiğini dile getiriyorlar.

Bu sorunu aktardığımız TBB de, "Müşterilere sunulan bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm konularda hizmetlerin sağlıklı ve kesintisiz olarak sürdürülmesi, sorunların en aza indirilmesi için bankalar ve ilgili kurumlar arasındaki ilişkileri sağlamaya gayret ediyoruz" açıklamasını yaptı.

‘Dijitali kullanın’

Emekli aylıklarının hak sahiplerine ulaştırılmasının bu konular arasında önemli bir yer teşkil ettiği belirtilen TBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığı üzere yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstündeki müşterilerimizin ve onlara hizmet veren banka çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik önlemler almaya ve aynı zamanda bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanmasına özel bir önem atfediyoruz.

Sağlıklı olmak ve hizmet görmek dengesini korumak amacıyla bankaların müşterileriyle sürekli iletişim içinde olduklarını ve duruma göre en rasyonel çözümleri üretmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Müşterilere, bankacılık işlemlerini vekalet yoluyla veya şube dışı dijital kanallar üzerinden almaya yönlendiren bilgilendirmeler yapılıyor. Zorlukları kolaylamanın en etkin yolunun açık iletişim, karşılıklı anlayış ve işbirliği olduğu bilinciyle bankalar tüm imkanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.”

SGK’ya iade olabilirler

Türkiye Emekliler Derneği de TBB’ye emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderdi. Özellikle özel bankalardan aylık alan emeklilerin evden çıkamadıkları için aylıklarını çekemedikleri vurgulanan yazıda,

“Sürecin uzaması halinde maaşların 90 günlük süre bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumu’na iadesi bile söz konusu” denilerek soruna çözüm bulunması istendi.

Promosyon yarışına girmişlerdi

Bankalar, Covid-19 salgınının Türkiye’de yayılmasından sadece bir ay önce emeklilerin aylıkları için promosyon yarışına girmişti.

Bu yarışta nakit ödemenin yanında market alışverişlerinde indirimler, ücretsiz para transferi imkanı, hatta ambulans hizmeti bile söz konusu olmuştu.

Bu vaatlerin üzerinden geçen bir ayda salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan emekliler, pek çok bankadan eve aylık hizmeti veremeyecekleri yönünde yanıt aldıklarını dile getirmeye başladı.

PTT gönderiyor

PTT, emekli aylığını, hak sahibinin konutuna ulaştırıyor. Bunun için hak sahibinin, aylığını PTT’den alması gerekiyor. Bu kişiler, e-Devlet’te bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları” başlığı altında, türüne göre “Emekli Banka” değişiklik sekmesinden “PTT Konutta Teslim” seçeneğini tercih ettiklerinde aylıkları evlerine gönderiliyor.