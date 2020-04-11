Sokağa çıkma yasağını delen kişiden şaşırtan savunma

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağını delen kişi, "Yasaktan haberim yoktu" diyerek kendisini savundu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen İstanbul'da bir kişinin köpekleriyle dolaşması dikkat çekti.

Bir gurup göçmen bavullarıyla yürüdü

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da sokaklar ve caddeler boşaldı. Ancak Kadıköy'de bir kişinin köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.

Köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, "Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim" dedi.