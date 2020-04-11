Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da ilk sabah yollar bomboş kaldı

Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi. Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.