Prof. Dr. Naci Görür: Bu kararla bir anda korona bulaşını patlattık

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan görüntülere ilişkin, "Bu kararla bir anda korona bulaşını patlattık." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı, bugün 24.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Yasak kapsamında sağlık kuruluşları, eczaneler, fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, her 50 bin nüfusa bir adet olacak şekilde akaryakıt istasyonlarının açık olacağı belirtildi.

21.50'de açıklanan yasak sonrası marketlere ve fırınlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı dükkanların önünde izdiham oluştu.

"Korona bulaşını patlattık"

Yasak sonrası oluşan durumu değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, şu anda hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu diye TV’de marketleri dolduran insanları izliyorum. Bu kararla bir anda korona bulaşını patlattık. İşte bu afet yönetimini bilmemekten kaynaklanan bir durumdur. Halkın davranışı da afete karşı bilinçsizliğin ifadesidir.