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Fenerbahçe'de Marc Wilmots sesleri! Ali Koç'la görüştüler

Hoca arayışına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine Belçikalı teknik adam Marc Wilmots girdi. Ali Koç, Marc Wilmots ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin aklında Erol Bulut olsa da gündeme sürpriz bir isim geldi. 

Görüntülü görüşme gerçekleşti
Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe gündemine uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Marc Wilmots aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Marc Wilmots ile görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi.

Marc Wilmots kimdir? 
Futbola 1987 yılında başlayıp 2003 yılında bırakmıştır. 4 Dünya Kupası'nda forma giymiştir ve Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu olmuştur.



Bir süredir boşta
Futbolu bıraktıktan sonra siyasete de girmiş ve Belçika Senatosu'nda görev almıştır. 2005 yılında ise senatörlükten istifa etmiştir. Son olarak İran'ı çalıştıran Marc Wilmots, bir süredir boşta.

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