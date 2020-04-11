Alex'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, katıldığı programda "Kariyerinde oynadığı en iyi takım hangisi?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Abone ol

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpte 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex de Souza, Fox Brasil Radio'nun canlı yayınında oynadığı en iyi takımı açıkladı. Alex de Souza, katıldığı programda "Kariyerinde oynadığı en iyi takım hangisi?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

2003'teki Cruzeiro

Fenerbahçe formasıyla ise 344 maça çıkan ve 171 gol atıp 147 asist yapan Alex, 2003 yılında forma giydiği Cruzeiro takımını överken şu ifadeleri kullandı; "1999 döneminde Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe'de Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığımız sezonki takım da çok güçlüydü ama tek bir takım seçmem gerekirse 2003'teki Cruzeiro olur. Bunun sebebi futbol tarzımı belirlemem ama Luxemburgo'nun felsefesi oldu.

''Luxemburgo'nun o dönem varlığı çok önemliydi"

Cruzeiro o dönem tam bir takımdı. Luxemburgo önce ikinci, sonra üçüncü kupayı istedi. Bu felsefe doğrultusunda futbolu anlama ve oynama yöntemim, benimsemem gelişti. Luxemburgo'nun o dönem varlığı çok önemliydi"

Alex de Souza 2003 yılında Cruzeiro formasıyla oynadığı 69 maçta 39 gol attı ve 39 asist yaptı.