Ekuban paylaşılamıyor! Bu kez İngilizler talip

Trabzonspor'un yıldız ismi Ekuban, İskoç ekiplerinin ardından İngilizlerin de dikkatini çekti.

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Trabzonspor'da Ekuban'a yeni talip... Bordo-mavili takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ganalı futbolcu paylaşılamıyor.

3 kulüp peşine düştü

Takvim'de yer alan habere göre Ekuban için İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers ve Celtic'in ardından İngiliz kulübü Brighton da devreye girdi. Ada temsilcisinin Ekuban için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor

Brighton'un Trabzonspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban için şartları zorlayacağı öne sürüldü. Ganalı futbolcu Ekuban için Brighton'un teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.

25 maçta 8 gol 6 asist

Sezon başında Trabzonspor'un bonservisini Leeds'ten aldığı 26 yaşındaki Ekuban, bu sezon çıktığı 25 maçta 8 gole imzasını atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.