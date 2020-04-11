Koronavirüs ölüm saçıyor! Vaka sayısı 1 milyon 700 bine yükseldi
Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Bir gün içinde 7 bin 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 102 bin 752 oldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
30 büyükşehir listesi
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.
98 yeni ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüs bilançosunu açıkladı. Buna göre 30.864 test yapıldı. 4.747 vaka tespit edildi. 98 vatandaşımız hayatını kaybetti. 281 vatandaşımız iyileşti.
Koronavirüs salgınını en çok etkilediği ülke olan ABD, acı bilançoda, 18 bin 747 can kaybıyla İtalya'yı yakaladı. İşte koronavirüs salgınında yaşanan son durum...