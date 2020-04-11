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Fenerbahçe Carlos Eduardo ve Isaqua Elias Brito'nun peşinde

Fenerbahçe, 10 numara pozisyonu için Carlos Eduardo ve Isaque’yi listesine aldı. Eduardo sezon sonu serbest kalacak. AIque ise genç ve potansiyelli.

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Yeni sezonda kadroyu yine sil baştan yapmak zorunda kalacak olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sezon başında büyük umutlarla alınan Max Kruse'nin yanı sıra Miha Zajc'ın da kötü performansını göz önünde bulunduran Sarı-Lacivertliler, 10 numara transferini gündemine aldı.

Farklı profilde iki isim
Yönetimin farklı profilde iki isimle ilgilendiği öğrenildi. Bu isimlerden ilki Al Hilal formasını giyen Carlos Eduardo 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.



Gremio'dan Isaqua Elias Brito
Listedeki diğer isim Gremio'dan Isaqua Elias Brito. 22 yaşındaki futbolcu Eduardo'nun aksine genç ve gelişime açık. Ancak Isaque'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Yeni hoca karar verecek
Yönetim kısa süre içinde göreve getirilmesi beklenen yeni teknik heyetin kararına göre hareket edecek. Ancak iki futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği gelen bilgiler arasında.

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