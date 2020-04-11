Abdülkadir Ömür'den sokağa çıkma yasağı sonrası imalı paylaşım!

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, yasağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından insanların alışveriş için marketlere akın etmesine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

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İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı.

Yasak dün gece 00:00'den itibaren başladı. Yasak sonrası tüm ülkeden binlerce insan fırın ve bakkallara akın etti.

Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım

Bu akın sırasında ise bazı yerlerde gerginlikle hatta kavgalar yaşandı. Yaşanan olaylar üzerine Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.





''Şeytanın bir yalanına kanıyor''

İslam alimi Hasan Basri'den alıntı yapan 20 yaşındaki futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Kur’ân’ın iki kapağı arasındakileri defalarca okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu, tek bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ne yazık ki insanlar, Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor!"