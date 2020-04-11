HABER /  YEREL

Eşinden kalan emekli maaşını bağışladı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Rahime Kaymak (70), vefat eden eşinden kalan 500 lira emekli maaşını, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Abone ol

İncirliova'nın Karabağ Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Rahime Kaymak, 15 yıl önce hayatını kaybeden eşi Nevzat Kaymak'tan kalan emekli maaşıyla hayatını sürdürmeye başladı.

Rahime Kaymak, nisan ayında aldığı 500 lira emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı. Kaymak, İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayarak, parayı teslim etti.

Rahime Kaymak, "Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattığı için çok memnun oldum. Allah'ım daha kötüsünü inşallah bizlere göstermez. Çok güzel şeyler oldu. Kampanyaya, karınca kararınca desteğimiz olsun istedik" dedi.

Kaymakam Ediz Sürücü ise Rahime Kaymak'ı telefonla arayarak yaptığı duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz
Kızı Amerika’da okuyan anne isyan etti: Kızım maske bulamıyor
Bakan Selçuk: Kadınlara ödenen sosyal yardımı artırdık
Prof. Dr. Naci Görür: Bu kararla bir anda korona bulaşını patlattık
Fenerbahçe'de Marc Wilmots sesleri! Ali Koç'la görüştüler
Sokağa çıkma yasağını delen kişiden şaşırtan savunma
ÖNCEKİ HABERLER
Batalla: Bir gün Bursaspor'da çalışmak isterim
Sokağa çıkma yasağı olan yerlerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Koronavirüs nakit paradan daha çok ATM ve POS cihazlarından yayılıyor
Beşiktaş'ta Karius gidiyor! Yerine 3 aday
Abdülkadir Ömür'den sokağa çıkma yasağı sonrası imalı paylaşım!
ŞOK marketler kaçta açılıyor 2020 yeni açılış saati kaç?
Yorumlar