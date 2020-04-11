Oxford profesörü tarih verdi: Aşı yüzde 80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir

Oxford Üniversitesi'nde Prof. Dr. Sarah Gilbert, koronavirüs aşısı çalışmalarında önümüzdeki Eylül ayını işaret etti ve "Yüzde 80 ihtimalle aşı kullanılabilir olacak" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs kısa sürede dünyaya yayılarak 1.7 milyon insana bulaştı. Şu ana dek 100 bini aşkın insanın ölümüne yol açan virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları da dünyanın dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

Oxford'da görevli Prof. Dr. Sarah Gilbert da onlardan biri. Ekibiyle birlikte aşı geliştirmek için mücadele eden Gilbert, merakla bekleyen herkese umut veren açıklamalarda bulundu.

Aşı için Eylül'ü işaret etti

Times'a konuşan ve aşı için en net tarihi veren Prof. Gilbert, şunları kaydetti: Her hafta elde ettiğimiz verileri dikkate aldığımda yüzde 80 ihtimalle aşı Eylül ayında kullanılabilir olacak. Her şey mükemmel ilerlerse bu mümkün.

İnsan deneyleri iki hafta içinde

Prof. Dr. Sarah Gilbert, geliştirdikleri örnekler için insan üzerindeki deneylerin de iki hafta içinde başlamasını planladıklarını belirtti.