Emre araya girdi Caner'le Gökhan Fenerbahçe'ye geliyor

Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek Gökhan ile Caner Fenerbahçe ile flörtte. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ara girmesiyle iki oyuncunun eski kulüplerine dönmesi an meselesi.

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Yeniden yapılanmak için düğmeye basan Fenerbahçe’nin umudu eski yıldızlarında. Sarı-lacivertliler, son şampiyonlukta formayı terleten, unutulmaz iki bekini geri almak için harekete geçti. Beşiktaş’la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’le görüşmeler yoğunlaştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzun zamandır sol bek arayan Fenerbahçe’nin Caner’e olan ilgisi yeni değil. 2015-16’da soyunma odasında teknik direktör Vitor Pereira ile tartışan yıldız oyuncu araya giren yönetici Ali Yıldırım’a da sert çıkınca sarı-lacivertlilerle yolları ayrılmıştı.

Tatsız bir şekilde veda etmişti

Soluğu Inter’de alan Caner, kiralık olarak döndüğü Beşiktaş’ın daha sonra bonservisli oyuncusu olmuştu. Gökhan da dokuz sene terlettiği sarı-lacivertli formaya tatsız bir şekilde veda etmişti.

Dönmeye hazırlar

Emre Belözoğlu’nun da araya girmesiyle kariyerlerini Fenerbahçe’de noktalamak isteyen iki oyuncunun da kapıyı araladığı öğrenildi. Görüşme önceliği Beşiktaş’ta olsa da hem Gökhan hem de Caner Fenerbahçe’ye dönmeye hazır.

Gökhan'la 1 yıl Caner'le uzun vadeli

35’ine gelen Gökhan ile bir yıllık sözleşme planlayan sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki Caner’le daha uzun bir mukavele planladığı belirtiliyor. Her iki oyuncu için henüz resmî teklif yapılmamış olsa da özel olarak gerçekleştirilen bireysel temaslar sonrası prensip anlaşmasının sağlandığı ifade ediliyor.

Dönmeleri an meselesi

Ancak astronomik bir teklif karşısında Beşiktaş’ta kalmaları söz konusu olan iki yıldızın, siyah-beyazlıların yaşadığı ekonomik sıkıntı göz önüne alındığında Fenerbahçe’ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.