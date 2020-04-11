Bahçeli'nin yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'ndan görüntülere eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili "Kriz yönetimi özel bilgi ve birikim gerektirir. Ben yaptım oldu ile olmaz" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Fırıncılar, eczacılar, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere bazı meslek grupları yasaktan muaf tutuldu.

48 saatlik yasağın duyurulması sonrası sokağa akın eden vatandaşların görüntüleri tartışmalara neden oldu. Sürpriz bir eleştiri ise Cumhur İttifakı içerisinden geldi.

"Kriz yönetimi özel bilgi ve birikim gerektirir"

Sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan görüntülere Twitter'dan paylaştığı mesajla eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, kriz yönetimi özel bilgi ve birikim gerektirir. Ben yaptım oldu ile olmaz.

Bir tepki de Haberal'dan geldi

MHP içerisinden bir başka tepki de Ankara Milletvekili Erkan Haberal'dan geldi. TBMM İdare Amiri olan Erkan Haberal, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Günlerdir gece gündüz demeden canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının emeklerine yazık oldu. Hem de çok yazık oldu" dedi.

Haberal, ikinci paylaşımında ise, "Var olsun devlet, yaşasın millet, bitsin bu cehalet!!!" ifadelerini kullandı.