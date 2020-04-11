Fatih Altaylı sokaktaki görüntülere tepki gösterdi: 2 gün lan 2 gün

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından şarküterilere bakkallara koşanlara tepki göstererek, "Evde iki paket makarna, dolapta bir iki sebze, biraz pirinç, biraz un olsa yeter. De ki hiçbir şey yok iki gün aç kalsan su içsen ölmezsin be kardeşim!" dedi.

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Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra sokaklardan üzücü görüntler geldi. İki günlük yasağı duyanlar marketlere, fırınlara, benzin istasyonlarına, bakkallara, büfelere koştu.

"2 gün lan 2 gün"

Kimse sosyal mesafeye uymadı sağlık geri planda kaldı salgın riski arttı. Tartışılan görüntüleri Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşe yazısında böyle yorumladı:

"Bazıları da “Sabahtan açıklansa idi, halk da böyle hücum etmezdi. Niye erken açıklamadınız” dedi.

Önce bu cümle bana da doğru gibi geldi ama sokaklarda olan bitene bakınca yanıldığımı anladım.

2 gün sokağa çıkma yasağı için bunlar olmaz.

2 gün lan 2 gün.

Evde iki paket makarna, dolapta bir iki sebze, biraz pirinç, biraz un olsa yeter.

De ki hiçbir şey yok iki gün aç kalsan su içsen ölmezsin be kardeşim!

Üstelik de sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak pek çok yer var. Belli.

Yani ölmeyeceksin açlıktan.

En varoş mahallede de aynı, en lüks caddede de

Hadi eczaneden ilaç alacak olanı, fırından iki ekmek alacak olanı, çocuğu için, yaşlısı için gereken bir kaç parça bir şeyi edinecek olanı da anlayayım da yahu şarküteri önünde kuyruk ne be kardeşim!

Fırın önünde uçan tekme ile kavga etmek ne!

Üstelik görüntü hiç bir yerde farklı değil.

Konya’da da aynı, Bursa’da da, İstanbul’da da.

En varoş mahallede de aynı, en lüks caddede de!

Tamam hükümet kararı geç açıkladı, tamam hükümet kararı belediyelerle konuşmadan aldı.

Ayıp etti tamam.

Ama halkın bu yaptığını mazur gösterecek hiç bir şey yok be kardeşim.

Hepi topu 2 günlük sokağa çıkma yasağı.

Bir de beter bir şey olsa Allah korusun.

Başkasından değil.

Bizi bizden!