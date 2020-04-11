Fenerbahçe'nin hedefi Jose Callejon

Fenerbahçe, Napoli ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Callejon ile ilgileniyor.

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Ersun Yanal'la yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Napolili futbolcu Jose Callejon’un transferi için harekete geçti.

2 yıllık teklif

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda Napoli ile forması bitecek olan Jose Callejon’a imza attırmak istiyor. Oyuncunun menajeriyle temasa geçen yöneticiler, İspanyol futbolcuya iki yıllık teklif yapacak.

32 maçta 2 gol 9 asist

33 yaşındaki İspanyol futbolcu bu sezon İtalyan kulübünde 32 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 9 asist yaptı.