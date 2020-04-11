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Fenerbahçe'de Can Bartu birinci yılında anıldı

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

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Fenerbahçe, Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, 1956-1961 ve 1967-1970 sezonlarında giydiği şanlı formamızla adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Adını tarihimize altın harflerle yazan Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz." denildi.

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