Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü: Önümüzdeki günlerde bir bedeli olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrası yaşanan görüntülerle ilgili, "Bugün sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki günlerde bir bedelinin olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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Canlı yayında Ebru Doğan'ın sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası vatandaşların fırın market ve tekellere akın etmesini değerlendirdi.

"Kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları kaydetti: Son 4-5 gündür işler iyi gidiyordu. İyi haberler geliyordu, seviniyorduk. Ama ben bugün bir kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Bugün sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki bir hafta-on gün içinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum.

"Korkunç bir bulaşma olasılığı"

Halkın tedbirsiz şekilde sokağa çıkmasıyla 'korkunç bir bulaşma olasılığı' olduğunu vurgulayan Prof. Özlü, "İyi olmasını temenni ederim ama iyi görünmüyor. Bana Türkiye'nin her yanından görüntüler geliyor. Eğer doğruysa bunlar çok ciddi problem var, mutlaka müdahale edilmeli" diye konuştu.