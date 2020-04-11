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İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 357'ye yükseldi

Anadolu Ajansı

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının 1837 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 357'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 70 bin 29'a ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 987 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 6 bin 482 kişi arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 41 bin 947 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 251 bin 703 olduğunu sözlerine ekledi.

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