Fahriye Evcen'in karantina paylaşımı olay oldu iki yerden birden paylaştı

Koronavirüs salgını Türkiye'de hala hızla yayılmaya devam ederken evlerde karantina hala devam ediyor. Bu durumda ünlü isimler de eskiye göre sosyal medya hesaplarına ağırlık vermeye başladı. Fahriye Evcen de bu ünlü isimlerden biri oldu.