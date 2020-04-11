Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı açıklamasıyla birlikte ortaya çıkan görüntülere ilişkin"Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün gece 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği açıklaması sonrası vatandaşların market, tekel ve fırınlara akın etmesini değerlendirdi.

"Risk çok ama çok büyüdü"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a dikkat çeken bir açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şunları kaydetti: Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor.